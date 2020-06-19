Tunus'ta göstericiler petrol sahalarına giden yolu kapattı

TUNUS (AA) - Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler, hükümetin 2017 yılında düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmayı yerine getirmemesini protesto etmek amacıyla petrol sahalarına giden yolu trafiğe kapattı.



Tatavin'de 2017 yılında 3 ay süren gösteriler sonucu bölgedeki petrol şirketlerinde istihdam sağlanması yönünde hükümet ile eylemciler arasında imzalanan anlaşmanın yerine getirilmemesi protestoya neden oldu.



Kentin girişini ve petrol sahalarına çıkan yolu kapatan göstericiler, hükümetin, 3 yıl önce yapılan anlaşmanın tüm maddelerini yerine getirmesini istedi. Göstericiler, petrol taşıyan araçların geçişlerine izin vermedi.



Gösterinin koordinatörü Dav el-Gul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin, hükümetin anlaşmanın tamamını yerine getirmemesini protesto amacıyla yapıldığını belirterek, petrol taşıyan araçların geçtiği tüm yolların kapatıldığını ifade etti.



Gul, şehrin girişinin de kapatıldığını ve geçişlere izin verilmediğini ancak ambulanslar gibi özel durumlara izin verildiğini kaydetti.



- Tatavin'deki işsizlik protestoları



Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğalgaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin vilayetinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğalgaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 yılı sonuna kadar bölge halkından bin 500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin bölgedeki kalkınma projeleri için yaklaşık 32 milyon dolar ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde ise 370 kişiye iş verilmesi öngörülmüştü.