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Aktüel

Tunus'ta futbol sezonu ağustosta yeniden başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:33:18 -
Tunus'ta futbol sezonu ağustosta yeniden başlayacak

İSTANBUL (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol sezonunun ağustos ayında yeniden başlamasına karar verildi.

Tunus Futbol Federasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, mart ayında askıya alınan sezonun 2 Ağustos'a başlaması kararının alındığı belirtildi.

Müsabakaların eylülde tamamlanacağı ifade edilerek, kupa final maçının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus Futbol Federasyonu, daha önce 2020-2021 futbol sezonunun 24 Ekim'de başlayacağını duyurmuştu.

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