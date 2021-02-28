Tunus’ta binlerce kişi Nahda Hareketinin çağrısıyla sokağa indi

Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine revizyonu krizi devam ederken Nahda’dan gelen çağrıya binlerce kişi karşılık verdi. “Sebat ve devlet kurumlarının korunması” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, başkent Tunus’taki 5. Muhammed Caddesi’nden başlayıp kent merkezindeki Habib Burgiba Caddesi’ne doğru devam etti. “Tunus yarın daha güzel olacak” ve “ulusal birlik” sloganları atılan gösteride güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde olduğu gözlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Hayuni, yaptığı açıklamada, herhangi bir terör tehdidine önlem olarak, ayrıca Nahda ile İşçi Partisinin eşzamanlı iki yürüyüş düzenlemesi nedeniyle Habib Burgiba Caddesi’ne çıkan sadece bir yolun açık bırakıldığını, diğerlerinin kapatıldığını söyledi. Nahda Hareketi, “ulusal birliğin güçlendirilmesi ve diyaloğun gerekliliği” mesajını vermek için düzenleyecekleri yürüyüşe geniş katılım çağrısında bulunmuştu.