Nadir kuş türlerinden… ‘Dağ Horozu’ Rize'de böyle görüntülendi
Kafkasya'da endemik olan ve Türkiye'nin kuzeydoğusunda da yaşam alanı bulunan "Dağ Horozu", Rize’de görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kafkasya'da endemik olan ve Türkiye'nin kuzeydoğusunda da yaşam alanı bulunan "Dağ Horozu", Rize’de görüntülendi.
2 bin metrenin üzerindeki yüksek dağlarda yaşayan bu nadir tür, kış aylarında zorlu hava koşullarına uyum sağlayarak yaşamını sürdürüyor.
Zirvelerin karla kaplanmasıyla birlikte, kar örtüsünün yoğun olduğu dönemlerde ormanlık alanlara yönelen Dağ Horozları, burada barınma ve beslenme imkanı buluyor.
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
Rize’den ‘Dağ Horozu’ kareleri…
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