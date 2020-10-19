  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı
Aktüel

Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanarak tutuklanan örgüt üyesi kadınla bağlantılı olduğu ve hücre evi kiralamasına yardım ettiği öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:02:23 -
Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

ADANA (AA) - Fransa tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi kadına hücre evini kiralamasında yardım ettiği iddiasıyla gözaltına şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üç gün önce tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi Tunus uyruklu Soumaya Raissi'nin (30) kente gelmesine ve kaldığı hücre evini kiralamasına yardım ettiği öne sürülen F.Y'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla örgüt üyesi kadın için 4 katlı binanın birinci katını 1,5 ay önce internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığını belirlediği zanlı F.Y'yi merkez Yüreğir ilçesinde yakaladı.

F.Y'nin ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

- İhtiyaçlarının iki kişi tarafından karşılandığı iddiası

Bu arada, tutuklanan kadının kiralanan evden dışarıya çıkmadığı, yaşamsal malzemelerinin de iki kişi tarafından karşılandığı belirlendi.

Polis ifadesinde Soumaya Raissi'yi Suriye asıllı olarak bildiğini ve yardım için evi kiralamasını sağladığını savunan F.Y'nin örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında daha önce iki kez gözaltına alındığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yaklaşık 5 ay önce kente geldiğini belirlediği terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'yi sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bir çocuk annesi Raissi'nin eşi Rachet Raissi'nin de 2016'da Gaziantep'te yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?
Gündem

Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan ça..
Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a kar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay