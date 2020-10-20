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Aktüel Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı itiraz üzerine tutuklandı
Aktüel

Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı itiraz üzerine tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:42:40 -
Tunuslu DEAŞ üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı itiraz üzerine tutuklandı

ADANA (AA) - Fransa tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanarak tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi kadına hücre evini kiralamasında yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, savcılığın karara itirazı üzerine tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dört gün önce tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi Tunus uyruklu Soumaya Raissi'nin (30) kente gelmesine ve kaldığı hücre evini kiralamasına yardım ettiği öne sürülen F.Y'nin (26) dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İtirazın bir üst hakimlikçe kabul edilmesinin ardından zanlı F.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Evi internet üzerinden kiraladığı iddiası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yaklaşık 5 ay önce kente geldiğini belirlediği terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'yi sahte Suriye kimliğiyle 16 Ekim'de, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına almıştı. Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Örgüt üyesi kadının kaldığı evi, 1,5 ay önce internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı belirlenen zanlı F.Y. de merkez Yüreğir ilçesinde yakalanmış, zanlının ağustos ayında Adana'da yakalanıp tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu iddia edilmişti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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