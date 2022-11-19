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Dünya Tunus'la Fransa arasında dev anlaşma
Dünya

Tunus'la Fransa arasında dev anlaşma

Tunus ile Fransa arasında 200 milyon avroluk finans anlaşması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 19:01:00 -
Tunus'la Fransa arasında dev anlaşma

Tunus ile Fransa arasında 200 milyon avroluk finans anlaşması imzalandığı bildirildi.

Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, Fransa ile imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Tunus bütçesine katkı sağlayacak 200 milyon avroluk anlaşmanın, Cerbe’de devam eden 18. Frankofon Zirvesi sırasında Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada finans anlaşmasının şartlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Tunus'ta yıllardır devam eden ekonomik kriz, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran olağanüstü kararlarının ardından daha da derinleşmişti. Ülke, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışıyor.

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