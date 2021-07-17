Tunus'a teslim edilecek! Tarih belli oldu

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Tunus’un Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu belirtirken Tunus’un sipariş verdiği ilk ANKA SİHA’nın Ağustos ayında teslim edileceğini not etti.

İlk ANKA-S teslimatını çok önemli bir adım olarak gördüğünü vurgulayan Çakıralp, savunma alanındaki iş birliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. Çakıralp, iş birliği programı kapsamında İHA’lara ek olarak zırhlı araçlar gibi çeşitli projelerin de Tunus Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini belirtti.

İki ülke arasındaki askeri iş birliği hakkında konuşan Çakıralp şunları kaydetti:

"İş birliğimiz bu çok önemli alanda oldukça güçlüdür. Tunus ve Türkiye’nin ulusal güvenliği birbirine bağlıdır. Sınırların ötesinde, bu iki kardeş ülkenin güvenliği savunma sanayii de dahil olmak üzere askeri işbirliklerine bağlıdır."

Tunus’a ANKA-S İhracatı

Tunus Savunma Bakanlığı, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile ANKA-S İHA tedariki ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşme kapsamında Tunus Hava Kuvvetleri’ne, 80 milyon ABD Doları bedel ile 3 adet ANKA-S İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 3 adet Yer Kontrol İstasyonu (YKI) teslim edilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel KOTİL döneminde gerçekleşen ilk platform hava aracı ihracatının finansmanı da Türk EXIMBANK tarafından yapılacak. Görüşmeler çerçevesinde Tunus’a verilen kredi şartlarının yerine getirilmesi ve sözleşme kapsamındaki karşılıklı yükümlülüklerinin tamamlanmasıyla ihracat programı da başlamış oldu. Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline Ankara’da TUSAŞ tesislerinde gerekli eğitimler verilecek.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aralık 2020’de yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Tunus’a 150 milyon ABD Doları değerinde savunma ihracatı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

TUSAŞ’ın ANKA-S İHA’ları, BMC’nin Kirpi ve Nurol Makina’nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, KATMERCİLER’in tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, ASELSAN’ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak.

ANKA-S İnsansız Hava Aracı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA-S İnsansız Hava Aracı, gece/gündüz ve kötü hava şartları da dahil; keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı, hedef imhası görevlerine yönelik faydalı yüklerle teçhiz edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ANKA-S İHA30.000ft irtifada 24 saat havada kalabilmektedir.

Uydudan kontrol yeteneği sayesinde çok uzak mesafelerden kontrol edilebilen sistem, bu özelliği ile Türk güvenlik birimlerinin en stratejik hava araçları arasında yer almaktadır.

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