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Aktüel Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 03:06:25 -
Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 21, Cezayir'de 18 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede Kovid-19 kaynaklı 21 ölüm gerçekleşti, 1584 yeni vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 bin 151'e, vaka sayısı 76 bin 106'ya yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 51 bin 807 oldu.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 851 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 111'e, vaka sayısı ise 65 bin 108'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı da 397 artarak 43 bin 377'ye ulaştı.


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