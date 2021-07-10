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Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tüm zorluklara rağmen ayakta
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Dünya Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tüm zorluklara rağmen ayakta
Dünya

Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tüm zorluklara rağmen ayakta

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkedeki sağlık sisteminin tüm zorluklara rağmen ayakta olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 00:04:00 -
Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tüm zorluklara rağmen ayakta

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yeniden tırmanışa geçmesi sonrası çöktüğü yönündeki değerlendirmelere açıklık getirildi.

Açıklamada, sağlık sisteminin "acil durumlara ve tüm zorluklara rağmen ayakta olduğu" belirtildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nisaf Bin Alya, dün Mosaique Radyosu'na yaptığı açıklamada, hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

Son 24 saatte 189 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 189 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 506 kişinin enfekte olduğu ve 3 bin 161 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 16 bin 50'ye, vaka sayısının 481 bin 735'e, iyileşenlerin sayısının ise 378 bin 917'ye çıktığı ifade edildi.

 

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