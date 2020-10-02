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Dünya Tunus, Libya için ABD ile anlaştı!
Dünya

Tunus, Libya için ABD ile anlaştı!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkesi ile Tunus arasında 10 yıllık bir askeri işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Tunus'un Libya'daki iç savaş nedeniyle ABD ile anlaştığını ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:32:00 -
Tunus, Libya için ABD ile anlaştı!

Mağrip ziyaretleri kapsamında Cezayir ve Fas'ın ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Tunus'a gitti. 

Bakan Mark Esper, ziyarette Tunuslu yetkililerle 10 yıllık bir askeri anlaşma imzaladı.

Esper yaptığı açıklamada, Libya'daki krizle başa çıkmak için Tunus ile yakınlaşmanın önemli olduğunu dile getirdi. 

ABD'li Savunma Bakanı, "Tunus'un liman ve sınırlarını korumaya yardımcı olmak için işbirliğini derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Libya'daki iç savaş nedeniyle anlaşma imzaladı

ABD, uzun yıllardır Tunus'un terörle mücadele konusunda eğitim verip askeri olarak donatma konusunda destek veriyordu. Libya'daki iç savaş, Tunus'u yeni adımlar atmaya yönelttiği belirtildi.

AFRICOM'dan yapılan açıklamaya göre Pentagon, 2011 devriminden bu yana Tunus ordusuna yaklaşık 1 milyar dolar destek ayırdı.

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