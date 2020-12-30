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Aktüel Tunus hükümeti, "İtalyan zehirli atık gemisi" davasının sonuçlarına bağlı kalacak
Aktüel

Tunus hükümeti, "İtalyan zehirli atık gemisi" davasının sonuçlarına bağlı kalacak

Yeniakit Publisher
2020-12-30 02:10:49 -
Tunus hükümeti, "İtalyan zehirli atık gemisi" davasının sonuçlarına bağlı kalacak

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi'nin görevden alınmasıyla sonuçlanan "İtalyan zehirli atık gemisiyle" ilgili dosyanın yargının elinde olduğunu ve hükümetin buradan çıkacak sonuçlara bağlı kalacağını bildirdi.

Ülkenin doğusundaki Suse Limanı'na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basına açıklama yapan Meşişi, söz konusu dosyayla ilgili yargı sürecine saygı duyacaklarını ve yargının vereceği kararları uygulayacaklarını kaydetti.

Meşişi, atık ithalat ve ihracatını düzenleyen uluslararası anlaşmalar olduğunu ve Tunus'un da bu çerçevedeki haklarına bağlı olduğunu vurguladı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 21 Aralık'ta Çevre ve Yerel İşler Bakanı Arvi'nin gerekçe vermeksizin görevden alındığını duyurmuştu.

Dosyayı inceleyen Susa İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Cabir el-Gunaymi, 22 Aralık'taki açıklamasında, aralarında eski bakan el-Arvi'nin de yer aldığı 8 kişinin tutuklandığını söylemişti.

Tunus'un sahil kenti Susa'nın limanında temmuz ayında liman yetkilileri İtalya'dan gelen atık yüklü gemideki bir konteynerde uluslararası standartlara aykırı zehirli maddeye rastlamış ve gemiye el koymuştu. Basına yansıyan olay, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.


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