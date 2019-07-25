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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti

Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, dün gece kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti

Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, dün gece kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz ay hakkında öldü iddiaları çıkan Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, dün gece yeniden kalp krizi geçirmesi üzerine başkent Tunus’taki bir askeri hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.


Sibsi, Tunus’un bağımsızlık sonrası sistemini inşa eden Bourguiba’yı "vizyon sahibi" ve "modern devletin kurucusu" olarak tanımlıyordu. Destekçileri de 2014 yılı sonunda Cumhurbaşkanı seçildiği zaman Bourguiba’nın izinden gittiğini söylemişti. Bu duruşunun, birçok Tunusluya ülkenin geçirdiği belirsizlik zamanlarında güven verdiğini söyleyen destekçileri, “Konuşmalarını Kur’an’dan ayetler, hadisler ve atasözleriyle birleştirirken rakipleriyle ilgili espriler yapıyor” dedikleri Sibsi’nin kendisini ifade etme biçimini de takdir ediyor.



Bourguiba’nın Ben Ali’ye yakın öğrencisi


Sibsi’nin avukatlık eğitimi süresince Tunus’un ilk cumhurbaşkanı ve bağımsızlığın babası Habib Bourguiba ile uzun bir yol kat ettiği biliniyor. Tunus’un bağımsızlığını kazandığı 1956’da kurulan ilk hükümette, merhum Cumhurbaşkanı Bourguiba’nın hem danışmanı hem de İçişleri Bakanı olarak görev alan Sibsi, daha sonra Savunma ve Dışişleri Bakanlığı makamlarındabulundu. Kaid es-Sibsi, iktidar partisi içindeki bir ihtilaf nedeniyle istifa etmeden önce 1970’lerde Tunus’un Fransa Büyükelçisi olarak hizmet etti.


Sibsi, 2011’de devrilen eski devlet başkanı Ben Ali yönetiminde, 1990-91 yılları arasında Meclis Başkanı olarak görev alması nedeniyle son dönemlerde oldukça eleştirilmişti. Selefi Munsif Merzuki, Baci Kaid es-Sibsi’yi “Eski rejimi yeniden üretmeye çalışan düşmüş bir sistemin ürünü” olarak tanımlamıştı.


Devrimin ardından 2011 yılında Kaid es-Sibsi, sokaktaki halk tarafından görevi Başbakan Gannuşi’den devralarak ülkeyi kurtarmaya çağrıldı. Bunun üzerine Şubat 2011’de geçici olarak başbakanlığa atanmasının ardından aldığı inisiyatifle, Tunus’u 23 Ekim 2011 tarihinde Nahda Hareketi Partisi tarafından kazanılan ülkedeki ilk özgür seçimlere götürdü. 24 Aralık’ta görevinden ayrılmasının ardından yerini "troika" Nahda Hareketi Partisi önderliğinde kurulan troikada (üç partinin koalisyonu) Hamadi Cebali’ye devretti.



Terörizme savaş açmıştı


2014 yılında Tunus Cumhurbaşkanı seçildiğinde, Kaid es-Sibsi önceliklerinden biri ülkesinde güvenliği tekrar sağlamak olmuştu. 2011 Devrimi sonrasında Tunus’ta çeşitli gruplar tarafından düzenlenen saldırılar ve tekrarlanan siyasi krizler ülkede merkezi bir hal alırken Sibsi istikrarı sağlamak için yoğun çaba sarf etmişti. Sibsi, ülkede faaliyet gösteren terörist grupların tehditleriyle mücadele etmek için ulusal istihbarat sistemini modernize ederek güçlendirdi. Bu amaçla daha iyi istihbarat servisleri, ordu komutanlığının daha iyi yapılandırılması ve daha iyi teçhizat sağlanması meseleleri üzerine yoğunlaşmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
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