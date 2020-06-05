Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Libya'yı görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Macron, telefonda görüştü. İkili, Libya'da sahadaki son durum ve gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Said, Tunus'un, Libya'da uluslararası meşruiyete ve çözümün Libyalılar arasında olması gerektiği ilkesine bağlılığını yineledi.

"Libya'nın egemenliğine saygı duyduğu gibi kendi egemenliğine de bağlı olan Tunus, herhangi bir tarafın arka cephesi olmayacaktır." ifadelerini kullanan Said, Libya'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, bölünmeyi reddettiklerini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgınına karşı Tunus'a yardıma hazır olduklarını belirtti.