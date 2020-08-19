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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Filistin davasına yönelik tutumumuz sabittir, desteğimiz devam edecek"
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Filistin davasına yönelik tutumumuz sabittir, desteğimiz devam edecek"

"Özgür insanlar olduğu sürece Filistin davası kaybolmayacaktır. Filistin davası, üzerinde pazarlık yapılacak bir mal ya da borsada tutku sahipleri ve çıkarcılar arasında elden ele gezen bir hisse senedi değildir"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 23:25:05 -
Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Filistin davasına yönelik tutumumuz sabittir, desteğimiz devam edecek"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Filistin davasına yönelik tutumunun sabit olduğunu belirterek, Tunus'un Filistinlilere desteğinin devam ettiğini söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hayil el-Fahum'u Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan Said, "Bazı ülkelerin tercihlerine müdahale etmiyoruz ve onlara karışmıyoruz. Ülkelerin iradesine saygı duyuyoruz, onlar tercih ettiklerinde ve halklarının önünde özgürdürler. Ancak bizim de özgürce ifade ettiğimiz, şu ya da bu tutumu kınamak için açıklamalar yayınlamaktan uzak olan kendi tutumumuz da var." dedi.

Said, "Özgür insanlar olduğu sürece Filistin davası kaybolmayacaktır. Filistin davası, üzerinde pazarlık yapılacak bir mal ya da borsada tutku sahipleri ve çıkarcılar arasında elden ele gezen bir hisse senedi değildir." diye konuştu.

Ülkesinin Filistin davasına yönelik tutumunun sabit olduğunu vurgulayan Said, uğradıkları zulmün sona ermesi ve çalınan haklarını geri almaları için Tunus'un Filistinlilere desteğinin devam ettiğine işaret etti.

Said, Filistin halkının, meşru haklarını geri kazanacağına güvendiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Fahum da ülkesinin Tunus'un, Filistin davasına yönelik tutumunu takdir ettiğini söyledi.

Fahum, Tunus'un Filistin davasına yönelik sabit tutumunu sözle değil icraatla ortaya koyduğunu vurguladı.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapmayan Kuzey Afrika ile Körfez’deki bazı Arap ülkelerinin ise İsrail'le ticari ilişkileri bulunuyor.

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