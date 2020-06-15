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Dünya

Tunus Başbakanı Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti

Tunus Başbakanı Fahfah, ülkesinin yeni tip koronavirüse karşı zafer kazandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 08:51:00 -
Tunus Başbakanı Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti

 

 

Tunus'ta 9. Kanal özel televizyon kanalına konuşan Başbakanı İlyas el-Fahfah, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) zafer kazandıkları için Tunusluların gurur duymaları gerektiğini söyledi.

Geçen süre içinde bütün ilgili tarafların büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Fahfah, "Bu krizden sağlık açısından gerçekten önemli sonuçlarla ve en az zararla çıktık." dedi.

Fahfah, ülke sınırlarının 27 Haziran'dan itibaren açılacağını açıkladı.

Kovid-19'un Tunus'ta yeniden yayılma ihtimalini uzak gören Fafah, salgının tamamen ortadan kaldırılması için dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Tunus Başbakanı Fahfah, pandemi krizinin başlangıcından bu yana yurt dışından 25 bin vatandaşını ülkeye getirdiğini vurguladı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, son açıklamada vaka sayısının 1096, can kaybının 49'da kaldığı belirtilen ülkede, sağlığına kavuşan kişi sayısının 998'e ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

 

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