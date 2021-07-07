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Dünya Tunus açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı
Dünya

Tunus açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

Tunus Kızılayı, ülkenin güney doğusundaki Mednin vilayeti açıklarında tekneleri bozulan 47 düzensiz göçmeni kurtardığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 17:48:00 -
Tunus açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayetin Akdeniz açıklarında tekneleri bozulan çoğu Bangladeş ve Mısır olmak üzere Pakistan, Fas, Gine uyruklu toplam 47 düzensiz göçmeni kurtardıklarını söyledi.

Göçmenlerin Mednin vilayetinde bir merkezde karantina sürelerini dolduracaklarını paylaşan Selim, daha sonra göçmen barınağına aktarılacaklarını belirtti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

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