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Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Van’ın Gevaş ilçesindeki Kuskunkıran Tüneli’nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Van-Bitlis karayolundakiKuskunkıran Tüneli'nde, dün saat 20.00 sıralarında M.K. kontrolündeki otomobille, B.B. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel ise yeniden ulaşıma açıldı. 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
  1. AFAD
  2. itfaiye
  3. jandarma
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Van-Bitlis karayolu
  6. Kuskunkıran Tüneli
  7. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine
  8. Van’ın Gevaş ilçesi

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