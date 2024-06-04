Tunceli'ye 7 günlük yasak
Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Tunceli'de açık alanlarda eylemler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."
(İLKHA)
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