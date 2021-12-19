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Yaşam Tunceli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Yaşam

Tunceli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 23:29:00 -
Tunceli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Tunceli’nin 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerimizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, bu ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

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