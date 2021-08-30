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Gündem Tunceli'deki yangınlar kontrol altına alındı
Gündem

Tunceli'deki yangınlar kontrol altına alındı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesindeki Tanzi Deresi civarında çıkan örtü yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:09:00 -
Tunceli'deki yangınlar kontrol altına alındı

Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçelerindeki örtü yangınları kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Tanzi Deresi civarında çıkan örtü yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı, alan içerisindeki münferit tütmelerin soğutulduğu belirtildi.

Ovacık ilçesinin Munzur Vadisi Milli Parkın'daki Fırtına Veli Çeşmesi mevkiinde devam eden örtü yangınına ise sabah saatlerinde müdahale edildiği ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, yangınlara karadan ve havadan müdahale çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



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