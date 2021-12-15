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Yerel Tunceli'deki yangında bir kişi hayatını kaybetti
Yerel

Tunceli'deki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Tunceli'de bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 14:47:00 -
Tunceli'deki yangında bir kişi hayatını kaybetti

İnönü Mahallesi'ndeki bir evde sabaha doğru yangın çıkması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde yapılan incelemede 41 yaşındaki Mahmut Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında oluşan dumandan zehirlenmiş olabileceği belirtilen Koç'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, evde hasara neden olan yangının söndürülmemiş sigara izmaritinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini belirterek, bu konudaki araştırmalarının da sürdüğünü belirtti.

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