  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:14:50 -
Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 223 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 400 gram kubar esrar geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Temmuz'da Mazgirt ilçesine bağlı Derik Mezrası bölgesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 223 kök kenevir bitkisi ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı