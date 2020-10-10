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Aktüel Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 İran uyruklu yakalandı
Aktüel

Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 İran uyruklu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:53:24 -
Tunceli'deki uyuşturucu operasyonunda 3 İran uyruklu yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün şüpheli bir araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta yapılan aramada, gizlenmiş 25 pakette toplam 15 kilo 200 gram afyon sakızı ile 27 bin 590 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Operasyonda, İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülecek.

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