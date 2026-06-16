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Kültür - Sanat Dil ve kültür birliği geliyor: Ortak Türk alfabesi için kritik adım!
Kültür - Sanat

Dil ve kültür birliği geliyor: Ortak Türk alfabesi için kritik adım!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Dil ve kültür birliği geliyor: Ortak Türk alfabesi için kritik adım!

Türk Akademisi ile Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde düzenlenen "Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu" 4. toplantısında, Ortak Türk Alfabesi temelinde hazırlanan Kazak ve Kırgız Türkçeleri için alfabe önerileri kabul edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının dil ve kültür birliği yolunda önemli noktalardan biri olan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 4. toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in de heyetiyle katıldığı toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının eş güdümünde yürütüldü.

Toplantıda 2024'te ortak mutabakatla kabul edilen Ortak Türk Alfabesi temel alınarak hazırlanan Kazak ve Kırgız Türkçelerine yönelik alfabe önerileri ilk kez resmen onaylandı ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Kapsamlı bilimsel müzakerelerin ardından imzalanan sonuç bildirgesiyle, Ortak Türk Alfabesi'nin tutarlı, senkronize ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak kılavuz ilkeler belirlendi.

- Alfabenin pratik kullanımı yönünde destek sağlanacak

Türk dünyasındaki kültürel ve insani bağları üst seviyeye çıkaracak bu adımın, ortak dil mirasının korunmasını ve gelecek nesillerin birbiriyle doğrudan, engelsiz bir şekilde iletişim kurmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Sonuç bildirgesi kapsamında, kabul edilen alfabe yapılarının eğitim, bilim, yayımcılık, medya ve özellikle dijital iletişim alanlarında pratik olarak uygulanması için eş güdümlü adımlar atılacak.

Türk Dil Kurumu, akademik birikimi ve misyonuyla, alfabenin pratik kullanımı yönünde ihtiyaç duyulacak eğitim malzemesinin, bilimsel çalışmaların ve dijital içeriklerin hazırlanmasında öncü rol üstlenecek.

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