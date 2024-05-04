Tunceli'deki "devrimini" yarıda kesen posbıyıklı “Komünist Başkan” herkesi şaşırttı! Yok artık daha neler

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'ye geçen Tunceli Belediyesi'nde önceki dönemden kalan borçlar açıklandı. Tunceli Belediyesi'nin önceki dönem borcunun 230 milyon 673 bin lira olduğu ortaya çıktı. Tunceli'deki "devrimini" yarıda kesip 31 Mart seçimlerinde Kadıköy'den aday olan eski Başkan Fatih Maçoğlu ise kendisini "dolar bazında" savundu. Maçoğlu’nun “Hiçbir şey yapmasak bile bu borç olurdu" sözlerini eleştiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Genelde tezlerini 150 yıl önce yaşamış filozofların sloganlarıyla izah ettiği ve biraz da posbıyığından ötürü adı ‘Komünist başkan’a çıkan Maçoğlu'nun, belediye ekonomisini kapitalist terminolojiye sarılarak açıklaması ironik” dedi. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“180 milyar borcu olan İBB gibi yalnızca büyük şehirleri konuşuyoruz.

Küçük belediyelerde de durum farklı değil.

Dün, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'ye geçen Tunceli Belediyesi'nde önceki dönemden kalan borçlar açıklandı. DEM Partili eşbaşkanlar Cevdet Konak ve Birsen Orhan, Tunceli Belediyesi'nin önceki dönem borcunun 230 milyon 673 bin lira olduğunu söylediler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunceli'deki "devrimini" yarıda kesip 31 Mart seçimlerinde Kadıköy'den aday olan eski Başkan Fatih Maçoğlu ise kendisini "dolar bazında" savunuyor. "Borçları yüzünden Dersim'i bırakıp kaçtı" eleştirileri karşısında 13 milyon dolar civarında borcu olduğunu söyleyen Maçoğlu, şimdi 7 milyon dolar civarında bir borç olduğunu ifade ediyor. "Hiçbir şey yapmasak bile bu borç olurdu" diyor.

Genelde tezlerini 150 yıl önce yaşamış filozofların sloganlarıyla izah ettiği ve biraz da posbıyığından ötürü adı "Komünist başkan"a çıkan Maçoğlu'nun, belediye ekonomisini kapitalist terminolojiye sarılarak açıklaması ironik.

Artık Kadıköy'ün havasından mı suyundan mı bilinmez ama muhalefet basınının körüklediği bu tartışma, daha önemli bir gerçeğin altını çiziyor.

Zira Tunceli gibi küçük bir belediyenin bile borcunun tamamına yakınını personel giderlerinin oluşturduğunu görüyoruz.

Tunceli'nin DEM'li yeni başkanları, "Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84'ünü oluşturmaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış" diyorlar.

Evet, kim gelirse gelsin çiftliğe dönmüş belediyeler yönetilemiyor. Sebebi serbest piyasa mı diyeceğiz?”