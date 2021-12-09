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Gündem Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin lira ceza kesildi
Gündem

Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin lira ceza kesildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 126 bin lira ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:15:00 -
Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Koruma kontrol faaliyetleri kapsamında Çemişgezek ilçesinde denetim yapan görevliler, Aliboğazı bölgesinde 2 avcının avlanması yasaklanıp koruma altına alınan yaban keçilerini kaçak olarak avladığını tespit etti.

Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 126 bin lira ceza kesildi.

DKMP personelince kaçak avlanan 2 yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.

 

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