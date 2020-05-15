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Tunceli’de ücretsiz maske dağıtımı

Tunceli’de maskesiz meydan, bazı cadde ve sokaklarda dolaşmanın yasaklanması ile kentte üretilen 200 bin adet maskenin ücretsiz dağıtımı da yoğunlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:38:10 -
Tunceli’de ücretsiz maske dağıtımı

Tunceli’de maskesiz meydan, bazı cadde ve sokaklarda dolaşmanın yasaklanması ile kentte üretilen 200 bin adet maskenin ücretsiz dağıtımı da yoğunlaştırıldı. Hem araçla mahalle mahalle gezilerek, hemde valilik önünde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske verilmeye başlandı.


Tunceli Valiliği, Korona virüs tedbirleri kapsamında dün aldığı kararla vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent ile palavra meydanları, Sanat Sokağı başta olmak üzere, 7 cadde, 9 sokak ve Elazığ Karayolu Atatürk Mahallesi’nde Eğitimciler ile SGK Kavşakları arasında maskesiz dolaşmayı yasaklandığını bildirdi.Bunun ardından vatandaşların mağdur olmaması için ilk günden itibaren kentte kurulan Peri Tekstil Fabrikası’nda 200 bin adet üretim yapılan maskelerin ücretsiz dağıtımı da yoğunlaştırıldı.Valilik önünde kurulan stantta ve dağıtım araçlarıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldığı bildirildi.


Vali Tuncay Sonel’de açıklamasında,"Peri Tekstil Fabrikası’nda ürettiğimiz 200 bin adet maske, hem valilik önünde hem de hazırladığımız maske dağıtım aracımızla mahalleleri gezerek Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki arkadaşlarımız yöre insanımıza ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor"dedi.

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