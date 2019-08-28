0553 313 94 23

Tunceli’de TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin dikkati sayesinde TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
Tunceli’de TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı

İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerinin dikkati sayesinde TKP/ML üyesi 3 terörist ile onlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.


Tunceli’de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 kişinin TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceğini değerlendiren emniyet birimleri, söz konusu aracı Jandarma Komutanlığına ait İHA desteği ile takibe aldı. Yapılan takip sonucu araçMalatya’da durdurularak, içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve onlara kuryelik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı. Yakalanan 3 teröristten birinin TİKKO içerisinde birim sorumlusu olduğu, Kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve EYP konularında eğitim aldığı, 2015 Kasım ayında Hozat’ın Yenibaş bölgesinde Jandarma Karakol Komutanlığına roket, Biksi ve Kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi. Diğer teröristin mayın ve EYP konularında eğitim aldığı, Haziran 2017 tarihinde Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu 1 askeri personelin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP’yi hazırlayan örgüt mensubu olduğu, Nisan 2018 tarihinde Tunceli Aliboğazı mevkiinde araziye döşenen 1 adet EYP’nin infilak etmesi sonucu 1 askeri personelin yaralandığı eylemde patlatılan EYP’nin bahse konu örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği belirlendi. Yakalanan bir diğer teröristin ise TİKKO içerisinde Tunceli kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilirken, yakalanan teröristlerin işlemleri devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beymen’de yeni dönem
    1. Beymen’de yeni dönem
    2. Araç köprü ceza sorgulama Araç köprü..
    3. Amasya merkezli dolandırıcılık..
    4. MHP İl Başkanı Avşar’dan Kızılay’a..
    5. Piyasalarda gün ortası
    6. Kablo hırsızlarına suçüstü
    7. Galatasaray aradığı golcüyü Süper..
    8. İhracatçılara ‘ePing’ eğitimi verildi
    9. Sünnet merasimi evlerde devam ediyor
    10. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    11. Antalya'da filmi gibi olay! 5 yıldızlı..
    12. Tunceli’de TKP/ML üyesi 3 terörist ve..
    13. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    14. Okul Çağındaki Çocuklar İçin 4..
    15. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    16. AÖL açık öğretim lisesinden ayrılanlar..
    17. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    18. Eşi tarafından eşarpla öldürülen kadın..
    19. Kayıp şahıstan 6 gündür haber..
    20. Japonya'da yağışlar nedeniyle yaklaşık..
    21. Kars 36 Spor,Hoçvan Spor..
    22. Kaymakam Alibeyoğlu vatandaşlarla..
    23. Türk balını kimliklendirme projesi..
    24. Adalet Bakanı Gül, KKTC Cumhuriyet..
    25. TKP/ML terör örgütüne darbe
    26. Okul alışverişinde şüpheye düşen..
    27. Kayaklı Koşu Milli Takımı Kastamonu'da..
    28. Fenerbahçe rotayı tekrar Mesut Özil'e..
    29. Başkan Mahmut Uçar Yakutiye..
    30. Tutuklu bulunan Emine Bulut'un katil..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog