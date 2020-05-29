  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunceli’de polislerden örnek davranış

Tunceli’de polisler, down sendromlu 50 yaşındaki Nezahat Anuk’un doğum gününü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:15:23 -
Tunceli’de polislerden örnek davranış

Tunceli’de polisler, down sendromlu 50 yaşındaki Nezahat Anuk’un doğum gününü kutladı. Yoldaki yaralı kedi için de seferber olan ekipler, trafiği tek şeride düşürdü.


Tunceli’nin Pülümür ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan down sendromlu Nezahat Anuk’a (50) sürpriz yapan Polis Özel Harekat Timleri, doğum günü pastasıyla evini ziyaret etti. Anuk’un doğum gününü kutlayan polisler, yürekleri ısıttı.


Öte yandan kent merkezinde 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yaralı halde bir kedi gören polisler, trafiği kontrollü olarak tek şeride düşürerek tedavisi için veteriner çağırdı. Veteriner gelene kadar tek şeritten ulaşım sağlanırken, kedi tedavi altına alındı.


Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Nezahat ablamızın (Pülümürlüler Nezko diye hitap eder) 50. yaş gününü polis özel harekattaki kahraman arkadaşlarımız sağ olsunlar unutmamışlar” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı