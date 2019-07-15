Tunceli'de patlama!: 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti.

8 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti

Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'a getirildi

Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi, olay yerinden alınarak Elazığ'a getirildi. Helikopterden alınan yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Diğer kardeş de hayatını kaybetti

Çocuğun ailesi ise hastane önünde fenalık geçirirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Nupelda da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli Valiliği'nden açıklama

Tunceli Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının araziye döşediği EYP’nin infilak etmesi sonucu ölen 2 çocukla ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ovacık-Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş, 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz" denildi.