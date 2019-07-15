0553 313 94 23

Tunceli'de patlama!: 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu 8 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
Tunceli'de patlama!: 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti.

8 yaşındaki Ayaz hayatını kaybetti

Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'a getirildi

Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi, olay yerinden alınarak Elazığ'a getirildi. Helikopterden alınan yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Diğer kardeş de hayatını kaybetti

Çocuğun ailesi ise hastane önünde fenalık geçirirken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Nupelda da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli Valiliği'nden açıklama

Tunceli Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının araziye döşediği EYP’nin infilak etmesi sonucu ölen 2 çocukla ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ovacık-Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş, 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ZiyaZiya25 dk önce
    Allah belânızı versin inşallah o şehit çocukların kanlarında boğulursunuzadi yehudi ermeni haçlı dölleri onların itleri
  • OguzOguz40 dk önce
    Kelimeler kifayetsiz kalır.Ufacık canları öldürmek.Hani Kürt’leri koruyordunuz.O Bombayı oraya koyarken sivillerin geçeceğini bilmiyormuydunuz?Ama tabii yeterki kaos çıkarmak olsun amaç,ölenlerin hiçbir değeri yok siz köpekler için.Efendiniz İsrail’in buyruğundan çıkmayın yeter!O ÇOCUKLAR SİZE HESAP SORACAK AHİRETTE.BENİ NİYE ÖLDÜRDÜN DİYE.NE O BOMBAYI KOYAN HAYVAN NEDE O ÖRGÜTÜ KURAN PİSLİK TORBASI MİLLET KURTULAMAYACAKSINIZ SONSUZ AZABTAN!!!!!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur: Türkiye yeni FETÖ'lerin olmayacağından emin değil
  1. Sosyal Bilimci Prof. Dr. Bilal Sambur:..
  2. Kırklareli’de 15 Temmuz sergisi
  3. AK Partili başkandan o iddialara cevap!
  4. Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma..
  5. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
  6. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
  7. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
  8. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
  9. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  10. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
  11. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
  12. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
  13. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
  14. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
  15. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
  16. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
  17. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
  18. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
  19. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
  20. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
  21. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  22. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
  23. Bakü'de kritik toplantı! Türkiye,..
  24. KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri..
  25. Kekik çayının sağlığa 9 faydası
  26. Gaziantep Üniversitesi’nde 15 programı..
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
  28. Körling Milli Takımı, Demokrasi ve..
  29. Eyüpsultan’da 251 şehit için 251..
  30. Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri..
Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
Şifa kaynağı 10 kaplıca
Şifa kaynağı 10 kaplıca

Günün Karikatürü

14 Temmuz 2019
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”