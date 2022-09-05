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Gündem Tunceli’de orman yangını
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Tunceli’de orman yangını

Tunceli’de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 23:26:00 -
Tunceli’de orman yangını

Tunceli’de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.

Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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