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Eğitim Tunceli'de okullar tatil mi? 3 Ocak 2022 Pazartesi Tunceli'de kar tatili!
Eğitim

Tunceli'de okullar tatil mi? 3 Ocak 2022 Pazartesi Tunceli'de kar tatili!

Tunceli'de yarın okullar tatil mi? Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle merkez ve Çemişgezek ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemenin yanında eğitim öğretimi de etkiliyor. Tunceli’de kar tatili olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Peki Tunceli'de 3 Ocak okullar tatil mi? Tunceli-Merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-02 15:24:00 - 2022-01-02 15:25:22
Tunceli'de okullar tatil mi? 3 Ocak 2022 Pazartesi Tunceli'de kar tatili!

Tunceli'de okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerde yaşanan buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Peki, Tunceli'de okullar yarın da tatil mi? İşte 3 Ocak okul tatil haberleri. Tunceli’nin bazı ilçeleriyle köylerine yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.  İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Beyaza bürünen Ovacık'ta kar zaman zaman etkisini arttırıyor.

Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli’de okulların yarın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 3 Ocak 2021 Pazartesi günü Tunceli’de okullar tatil mi? Tunceli’de yarın okul var mı? İşte Valilik'ten yapılan açıklama geldi mi? Tunceli’de okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Tunceli’de yarın okulların tatil edilip edilmediğine ilişin Tunceli Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi. Tunceli okul tatil haberleri Tunceli Valliliğinin twitter sayfasından duyrulmakta.

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