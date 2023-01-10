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Yerel Tunceli'de kuduz vakası: İlçe karantinaya alındı
Yerel

Tunceli'de kuduz vakası: İlçe karantinaya alındı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 07:53:00 -
Tunceli'de kuduz vakası: İlçe karantinaya alındı

İlçede yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Numunede yapılan incelemede hayvanın kuduz olduğu tespit edildi.

Karantinaya alınan ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.​​​​​​​

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