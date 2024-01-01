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Yerel Tunceli'de korkutan deprem
Yerel

Tunceli'de korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-01-01 17:39:00 -
Tunceli'de korkutan deprem

AFAD, Tunceli Pülümür’de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.28'de oldu.

Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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