Tunceli’de, KHK ile ihraç edilen 4 meclis üyesi ve 2 muhtar için YSK’dan görüş istendi

Tunceli Valiliği İl Güvenlik İşleri Bürosu, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulunarak KHK ile ihraç edilen 4belediye meclis üyesi ve 2 muhtarın mazbatalarının geçerli olup olmadığı konusunda görüş istedi.

Tunceli Valiliği İl Güvenlik İşleri Bürosu, YSK’dan, "KHK’lar ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunamayacakları" kararı üzerine KHK ile ihraç edilen ancak 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Tunceli Belediye Meclis üyeliğine seçilen 4 kişi ile 2 köy muhtarının durumları hakkında görüş istedi.

Valilik söz konusu başvurusunda, YSK kararlarını hatırlatarak, "Söz konusu kişilere verilmiş olan mazbataların geçerli olup olmadığı, verilmiş olan mazbatalarla ilgili olarak kim ya da hangi kurum tarafından işlem tesis edileceğinin" kendilerine bildirilmesini talep etti.

Başvurunun ardından Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulunun gönderdiği yazı ile belediye meclis üyeleri ile muhtarlardan savunma istenmeye başladığı öğrenildi.