  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tunceli'de kamu çalışanları için önemli karar
Yerel

Tunceli'de kamu çalışanları için önemli karar

Tunceli'de kamu çalışanlarının toplu olarak bir arada bulunması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:00:00 -
Tunceli'de kamu çalışanları için önemli karar

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların toplu olarak bir araya gelmesinin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kentte, Kovid-19 salgının yayılmasının önüne geçmek için yapılan çalışma ve denetimlerin aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere, personelin kurum içerisinde ve çevresinde kendi aralarında birlikte yeme-içme ve toplu etkileşimde bulunması yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere ilgililere Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere konu idari ve adli makamlara bildirilecek."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan T..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay