Tunceli'de kafe ve restoranlarda toplu olarak yapılan organizasyonlar yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kafe ve restoranlarda toplu olarak yapılan doğum günü, veda yemeği gibi organizasyonlara izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı ve salgına ilişkin ek kararlar alındığı aktarıldı.

Kafe ve restoranlarda toplu olarak doğum günü ve veda yemeği gibi organizasyonların yasaklanacağı ve masa birleştirilmesine izin verilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Kentte düzenlenen gezi ve turlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı zorunlu olacak. Maske ve mesafe kurallarına eksiksiz olarak riayet edilecek ve bu husustaki gerekli iş ve işlemlerden tur şirketleri veya firmalar sorumlu olacak. Güvenlik güçleri tur şirket ve firmalarına gerekli tebligatı yapacak." ifadeleri kullanıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince ilgililere idari para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere konu idari ve adli makamlara bildirilecek."