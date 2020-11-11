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Aktüel Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:39:42 -
Tunceli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Burhan Özkan idaresindeki 35 MJF 47 plakalı otomobil ile Haydar Aydın'ın kullandığı 23 EF 480 plakalı otomobil, Bulgurcular köyünün Darıkent mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Özkan ve Aydın ile araçlarda bulunan Sultan Göksu, Hediye Aydın, Dursun Orhan ve Süleyman Cangüder yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Tunceli Devlet Hastanesi ile Mazgirt İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı.

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