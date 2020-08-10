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Tunceli'de göçerlerin doğaya saldığı atlar yaylalara renk katıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:01:47 -
Tunceli'de göçerlerin doğaya saldığı atlar yaylalara renk katıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkan göçerlerin, yük taşımada kullandığı atları doğaya salması yaylalara ayrı bir renk katıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, bakir doğası, zengin florası, endemik türleri, yaban hayatı ve yemyeşil yaylalarıyla eşsiz güzellikler sunuyor.

İlçedeki Munzur Dağları'nda yer alan 3 bin rakımlı Kepır Yaylası da yaz aylarında göçerlere ve onlara ait binlerce koyun ve yaylada kullanılan çok sayıda ata ev sahipliği yapıyor.

Haziran ayında sürüleriyle Kepır Yaylası'na giden göçerlerin, köyden yaylaya geliş gidişte peynir ya da erzak taşımada kullandığı atlar, gruplar halinde yaşamlarıyla yaylaları renklendiriyor.

Yeşilin tonlarına sahip yaylada, dere veya göl çevresinde çıkan otlarla karınlarını doyuran atların yaptıkları dört nala koşular doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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