Tunceli'de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin önemine işaret edilerek, kurallara uyulması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerinden çıkmasın. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımız cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirilecek."