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Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı

- Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda, sporcuların mücadelesi başladı- Şampiyonada 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu mücadele ediyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:46
Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı


TUNCELİ (AA) - Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışmalar başladı.

Munzur Vadisi Taht mevkisinde start alan sporcular, kent merkezine 5 kilometre rafting yaparak bitiş noktasına ulaşıyor.

Şampiyonada 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Yarışlar için teknik heyet, hakem ve gözlemcilerden oluşan heyet de kendilerine ayrılan bölümlerde yerlerini aldı.

Munzur Çayı'nın coşkun akan suyunda kürek çeken sporcular, hava sıcaklığının 27 derece olduğu kentte başarılı olmak için yarışıyor.

Yarışmada mücadele eden Türkiyeli ve İranlı sporcular, seyircilerin bulunduğu alana geldiğinde büyük alkış aldı.

Yabancı seyircilerin de yer aldığı şampiyonada sporcular en kısa sürede bitiş noktasına gelmek için küreklerini olanca güçleriyle çekerek mücadele ediyor.

Organizasyona Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda seyirci katıldı.

R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar 12 Haziran'da tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:46
  1. R4 Dünya Rafting Şampiyonası
  2. Tuncay Sonel
  3. Tunceli

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