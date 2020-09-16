Tunceli'de çoban çok sayıda tarihi eser buldu

Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Yılmaz başkanlığında 2015 yılında şehir merkezi ve ilçelerinde başlatılan yüzey araştırmalarında yeni bulgular ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Akyayık köyünde 16 yaşındaki çoban Umut Can Öner, araştırma ekibine bir alanda taş aletler olduğunu göstermiş ve bu alandaki çalışmalar yoğunlaşmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Tunceli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tunceli Müze Müdürlüğü'nün desteğiyle bakanlık temsilcisi Arkeolog Özgür Şahin'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Anadolu'nun kuzeydoğusundaki en eski insan izlerinin kalıntıları ortaya çıktı..

Ekipler, Orta-Üst Paleolitik ve Epipaleolitik kalıntıları yaklaşık 4 günlük bir çalışma içinde titizlikle ortaya çıkardılar.

Yontma Taş dönemine ait kalıntıları Tunceli Müzesi'nde gazetecilere sergileyen akademisyen Yasemin Yılmaz, 5 yıldır kentte arkeolojik araştırmalar yaptıklarını hatırlattı.

Tunceli'de tüm arkeolojik dönemlerin kesintisiz varlığının yapılan çalışmalarla ortaya çıktığını ifade eden Yılmaz, "Alt paleolitik dediğimiz insanların ağırlıklı olarak yaşadıkları, göçebe olduğu kültürlerden farklı ilçelerdeki tüm kültür dönemlerini tespit ettik. Arkeolojik açıdan ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. "dedi.

Yılmaz, amaçlarının yeni arkeolojik sit alanları tespit etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yılki çalışmamızda Pülümür, Ovacık ve Çemişgezek'e odaklandık. Cuma gününden itibaren Ovacık'ta çalışmaya başladık ve bu çalışma 4 gün sürdü. Ovacık'taki çalışmamızda ilk yerleşik toplumlardan hemen önceki dönemi belirledik. Epipaleolitik diyoruz, epipaleolitik dönem dediğimizde daha çok küçük aletlerin ve kompozit aletlerin ortaya çıktığı bir dönem olarak biliniyor, yine göçebe bir yaşam tarzı var ve geride küçük taş aletler kalmış.

Yılmaz, Ovacık'taki kalıntıların araştırılıp detaylı bir şekilde inceleneceğini belirtti.

Yapılan keşfin önemine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

Göreli kronoloji dediğimiz farklı yerlerde mutlak tarihlerle desteklenen taş aletlerle bu buluntuların dönemini daha net bir şekilde karşılaştırabiliriz. Bulguları ilk bakışta Kılıç Gökten'in özellikle Elazığ yöresindeki çalışmaları ile karşılaştırdık. Orta ve üst paleolitik dediğimiz döneme ait kalıntılarımız var.Pertek bölgesinde alt-orta paleolitik var, döneme ait kalıntılar vardı, üst paleolitik eksikti.Ovacık'taki buluntularla bunu tamamladık. Aynı zamanda epipaleolitik kalıntılar da eksikti.Ovacık'ta yan yana iki düz alanda da bulduk.Bu bizim için çok yeni bir keşif "