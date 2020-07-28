  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunceli'de bitkin halde bulunan kaya kartalı koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:18:37 -
Tunceli'de bitkin halde bulunan kaya kartalı koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde vatandaşlar, bitkin halde ve uçamayan bir kaya kartal gördü.

Kartalı yaban hayvanlarından korumak için yakalayan vatandaşlar, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Köye giden ekip, kaya kartalını vatandaşlardan alarak müdürlüğe getirdi.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan ve beslenemediği için bitkin düştüğü tespit edilen kaya kartalı koruma altına alındı.

Sağlık durumunun iyiye gittiği kaya kartalının bakımın ardından Ulukale köyünde doğaya bırakılacağı öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı