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Aktüel Tunceli'de 5. kattan düşen çocuk için askeri helikopter seferber oldu
Aktüel

Tunceli'de 5. kattan düşen çocuk için askeri helikopter seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:16:03 -
Tunceli'de 5. kattan düşen çocuk için askeri helikopter seferber oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede fenalaşınca, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşen minik Aras Aydemir'in yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giderek müdahale eden ilkyardım ekibi, 4 yaşındaki Aras'ı, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada durumu ağırlaşan çocuk, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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