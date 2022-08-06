Tunceli`de 3 hırsız suçüstü yakalandı
Tunceli il merkezinde ikametlerde kapı dilini aparatla açarak hırsızlık yapan 3 şüpheli bayan yakalanarak gözaltına alındı.
Tunceli il merkezinde ikametlerde kapı dilini aparatla açarak hırsızlık yapan 3 şüpheli bayan yakalanarak gözaltına alındı.
Tunceli Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada;
“05.08.2022 günü Tunceli il merkezimizde ikametten hırsızlık yapmak üzere olan 3 kadın, Emniyetimizce suçüstü yakalanarak gözaltına alınmışlardır.” denildi. (İLKHA)