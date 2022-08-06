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Yerel Tunceli`de 3 hırsız suçüstü yakalandı
Yerel

Tunceli`de 3 hırsız suçüstü yakalandı

Tunceli il merkezinde ikametlerde kapı dilini aparatla açarak hırsızlık yapan 3 şüpheli bayan yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 16:04:00 -
Tunceli`de 3 hırsız suçüstü yakalandı

Tunceli il merkezinde ikametlerde kapı dilini aparatla açarak hırsızlık yapan 3 şüpheli bayan yakalanarak gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

“05.08.2022 günü Tunceli il merkezimizde ikametten hırsızlık yapmak üzere olan 3 kadın, Emniyetimizce suçüstü yakalanarak gözaltına alınmışlardır.” denildi. (İLKHA)

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