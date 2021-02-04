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Yerel Tunceli'de, 2020'de kaçak avlanan 134 kişiye 382 bin TL ceza
Yerel

Tunceli'de, 2020'de kaçak avlanan 134 kişiye 382 bin TL ceza

Tunceli'de, 2020 yılında kaçak avlanan 134 kişiye toplam 382 bin 438 TL ceza kesildi. Ayrıca, avda kullanılan 10 tüfek ile 2 projektöre, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:31:00 -
Tunceli'de, 2020'de kaçak avlanan 134 kişiye 382 bin TL ceza

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nce, 2020 yılında kaçak avlanan 134 kişiye toplam 382 bin 438 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayvanlarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2020 yılında kaçak avlandığı tespit edilen 134 kişiye 175 bin 177 TL idari para cezası ve 207 bin 261 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda ise 382 bin 438 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, avda kullanılan 10 tüfek ile 2 projektöre, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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