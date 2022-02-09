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Eğitim Tunceli yarın 10 Şubat okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tunceli hangi ilçelerde okullar tatil
Eğitim

Tunceli yarın 10 Şubat okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tunceli hangi ilçelerde okullar tatil

Tunceli okulların tatil olduğu ilçeler! Yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bu sebeple kar yağışının olduğu illerde yaşayanlar okulların durumunu araştırıyor. Peki, Tunceli’de hava nasıl olacak okullar tatil mi? 10 Şubat Tunceli okulların tatil olduğu ilçeler:

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:19:00 -
Tunceli yarın 10 Şubat okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tunceli hangi ilçelerde okullar tatil

Tunceli merkez ve bazı ilçelerde kar yağışı sebebiyle 9 Şubat’ta eğitime ara verildi. Peki, hangi ilçelerde okullar tatil?

Tunceli yarın 10 Şubat okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe Tunceli hangi ilçelerde okullar tatil

Tunceli Valiliği önceki gün yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır” denildi.

10 Şubat Perşembe gününe ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

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