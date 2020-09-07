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Aktüel Tunceli ve Erzincan'da 1 vali yardımcısı ve 2 kaymakam görevden alındı
Aktüel

Tunceli ve Erzincan'da 1 vali yardımcısı ve 2 kaymakam görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:58:33 -
Tunceli ve Erzincan'da 1 vali yardımcısı ve 2 kaymakam görevden alındı

TUNCELİ/ERZİNCAN (AA) - Tunceli'de 1 vali yardımcısı ve 1 kaymakam ile Erzincan'da 1 kaymakam görevden alındı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığından Tunceli Valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu görevden alındı.

Zor ve Topçuoğlu'nun yerine yeni görevlendirme yapıldığı öğrenildi.

Erzincan'da da İçişleri Bakanlığının valiliğe gönderdiği yazı doğrultusunda Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene'nin görevden alındığı belirtildi.

Büyükergene'nin yerine yeni görevlendirme yapılacağı kaydedildi.

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