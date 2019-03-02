Tunceli ve Bingöl’de yağış bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli ve Bingöl’de akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Yaptığımız değerlendirmelere göre havanın Adıyaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde parçalı bulutlu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir.Maksimum sıcaklıklarda 3-5 derece artış beklenmektedir"denildi.

Rüzgarların kuzeybatılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini de aktaran meteoroloji, ilgililerin tedbir olmasını istedi.